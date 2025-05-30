Понад дві тисячі житлових обʼєктів на Харківщині відбудовано, – Кулеба

На відновлення житла для людей у 2025 році Уряд вже передбачив для області понад 6 млрд гривень.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У Харківській області зруйновано майже 4 тис. будинків, ще понад 34 тис. пошкоджено. Серед них понад 31 тис. приватного житла і понад 7,5 тис. – багатоквартирні будинки.

«Наше завдання – прискорити відновлення, при цьому зберегти якість, щоб якомога більше людей змогли комфортно повернутися додому або отримати нове житло», – зазначив Кулеба.

За його словами, 1 млрд спрямовано на відновлення житлових будинків у місті Харків. Ще 500 млн грн – у межах спільного проєкту Мінрозвитку з ЄІБ на модернізацію систем водопостачання, ремонт свердловин та встановлення когенераційних установок у громадах.

«Нещодавно за ініціативи Президента спрямували понад 600 млн грн додаткової дотації на зміцнення громад Харківщини. Кошти використовують на облаштування укриттів, закупівлю техніки, аварійні ремонти, стабілізацію інженерних мереж», – наголосив Міністр розвитку громад та територій.

Агентство Телевидения Новости