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30.05.2025 23:42
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У ДТП на Харківщині загинула дитина: у мережі пишуть про погоню, поліція це заперечує

У ДТП на Харківщині загинула дитина: у мережі пишуть про погоню, поліція це заперечує

На Харківщині сталася смертельна аварія, після якої в мережі з’явилися припущення про можливу причетність правоохоронців. У поліції цю інформацію заперечують.

Про ДТП повідомив харківський блогер Євген Зуб.

Аварія трапилася 29 травня в селі Новоселівка Харківського району. За офіційними даними, водій Skoda Octavia не впорався з керуванням, з’їхав з дороги й в’їхав у бетонну опору. Внаслідок аварії загинув хлопчик 2019 року народження, травм зазнали його батьки.

У соцмережах з’явилися твердження, що перед аварією авто нібито переслідували поліцейські. Також зазначалося, що правоохоронці після аварії начебто залишили місце та намагалися видалити відео з камер спостереження.

У поліції заявили, що ці твердження не відповідають дійсності. За їхніми словами, проведена перевірка, зокрема аналіз відео з камер, реєстраторів, GPS-даних службового транспорту та свідчень очевидців, не підтвердила факту переслідування. Правоохоронці прибули на місце після того, як отримали повідомлення про аварію.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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