Злочинну групу наркоторговців затримали на Харківщині: продавали психотропи через інтернет

На Харківщині правоохоронці викрили організовану злочинну групу наркоторговців, яка збувала психотропи через Інтернет.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

У січні цього року один із фігурантів 1991 року народження, перебуваючи у виправному центрі, створив та очолив організовану злочинну групу з метою розповсюдження особливо небезпечних психотропних речовин — PVP, 4-MMC, а також наркотичного засобу канабіс.

Встановлено, що до злочинної діяльності організатор залучив осіб, які разом з ним відбували покарання, а також спільників на волі.Збут наркотиків здійснювався через інтернет-крамницю шляхом поштових відправлень покупцям у Харкові, області та інших регіонах України, розповіли у поліції.

У результаті проведених обшуків правоохоронці вилучили близько 230 грамів психотропної речовини PVP, 65 грамів канабісу. Загалом вилучено понад 1000 доз, ринкова вартість яких на «чорному» ринку становить близько 400 тисяч гривень. Також вилучено інші речові докази злочинної діяльності.

Чотирьох учасників організованої групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Усім повідомлено про підозру у скоєнні шести злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене організованою групою) КК України.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Злочинну організовану групу, яка налагодила масштабний канал збуту наркотиків, викрили оперативники та слідчі ГУНП в Харківській області спільно з Управлінням Служби безпеки України в Харківській області та оперативними працівниками державної установи «Хролівський виправний центр (№140)», під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури, за силової підтримки полку поліції особливого призначення та спецпідрозділу «Альфа».

Агентство Телевидения Новости