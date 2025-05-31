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До смерті забив дружину: на Харківщині затримано злочинця

До смерті забив дружину: на Харківщині затримано злочинця

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який до смерті побив дружину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Трагедія трапилася опівночі 29 травня у квартирі однієї із багатоповерхівок міста. Дочка потерпілої повідомила, що матір тривалий час не виходить на звʼязок.

Як розказали у поліції, за місцем мешкання подружжя прибули правоохоронці, які виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті.Слідством встановлено, що напередодні між подружжям виникла сварка, в ході якої нетверезий чоловік неодноразово завдав потерпілій тілесних ушкоджень. Від отриманих травм 45-річна жінка померла на місці.

Кривдника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчим Берестинського РВП повідомлено фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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