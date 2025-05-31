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Окупанти обстріляли Харківщину: є постраждалі
Сьогодні об 11: 00 рашисти атакували Харківщину КАБами.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
У селищі Васищеве зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, є пошкоджені будівлі.
Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.
У селі Безлюдівка через обстріл пошкоджено приватний будинок. Постраждала одна людина, зазначив Синєгубов.
На місці «прильотів» працюють екстрені служби. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.