Через обстріл пошкоджень зазнав будинок котів харківського міського притулку для безхатніх тварин

Через влучання КАБів пошкоджень зазнав будиночок котів харківського міського притулку для безхатніх тварин.

Про це повідомляє КП Центр поводження з тваринами.

«В Будиночку котів потріскалась стеля, посипалась штукатурка, відпали лампи у вольєрах та вийшло з ладу освітлення в операційній», – розказали у притулку.

За їх словами, вибух був недалеко від будинку, – «Ми не будемо говорити де саме прилетіло, але не далеко від притулку. Всі цілі. Це головне».

Агентство Телевидения Новости