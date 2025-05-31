На Харківщині двоє підлітків вкрали мопед: зловмисників розшукали
Поліцейські повідомили про підозру неповнолітнім хлопцям, які викрали мопед.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Про злочин в поліцію повідомив 48-річний мешканець Берестинського району, власник мопеда. Чоловік розповів, що транспортний засіб припаркував ввечері неподалік власного будинку, а вранці виявив його відсутність.
Під час слідства встановлено, що двоє 16 та 17-річних місцевих вночі умисно відбуксували скутер неподалік та заховали в кущах, розповіли у поліції.
На підставі зібраних доказів слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили порушникам про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Поліція нагадує: відповідальність за злочини настає з 16 років. А за окремі злочини може наставати з 14 років.