На Харківщині двоє підлітків вкрали мопед: зловмисників розшукали

Поліцейські повідомили про підозру неповнолітнім хлопцям, які викрали мопед.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Про злочин в поліцію повідомив 48-річний мешканець Берестинського району, власник мопеда. Чоловік розповів, що транспортний засіб припаркував ввечері неподалік власного будинку, а вранці виявив його відсутність.

Під час слідства встановлено, що двоє 16 та 17-річних місцевих вночі умисно відбуксували скутер неподалік та заховали в кущах, розповіли у поліції.

На підставі зібраних доказів слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили порушникам про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Поліція нагадує: відповідальність за злочини настає з 16 років. А за окремі злочини може наставати з 14 років.

Агентство Телевидения Новости