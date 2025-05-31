Розповсюджував метадон: на Харківщині викрили продавця наркотиків

Слідчі Харківщини повідомили про підозру фігуранту, який розповсюджував пігулки метадону.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що 49-річний мешканець міста Берестин знаходився на замісній терапії та перепродавав наркозалежним заборонені речовини.

Під час чергового збуту поліцейські вилучили пігулки метадон та гроші. Наразі поліцією проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчі Берестинського РВП повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує покарання до 8 років позбавлення волі, зазначають у поліції.

Агентство Телевидения Новости