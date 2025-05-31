Авіаудар по Харківському району: п’ятеро людей постраждало

Внаслідок авіаудару по Харківському району постраждали п’ятеро громадян.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під ударами опинилися населені пункти Васищеве та Безлюдівка.

Пошкоджені кілька приватних домоволодінь, цивільне підприємство. Поранені три жінки та двоє чоловіків, зазначають у поліції.

За їх словами, попередньо, це був обстріл КАБами.

Працівники поліції проводять огляд місць влучань та документують наслідки обстрілу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости