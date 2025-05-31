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Попри обстріли та повітряні тривоги: у Харкові пролунали останні дзвоники

Попри обстріли та повітряні тривоги: у Харкові пролунали останні дзвоники

Бадьора, усміхнена та готова танцювати останній шкільний вальс одинадцятикласниця Марія. Дівчина закінчила 89-й харківський ліцей.

Марія, випускниця

Проте ми схвильовані, ми на адреналіні. Виспатися не дуже вдалось, проте все буде добре, сподіваємося.

Марія тішиться, що в 11 класі вдалося знову зібратися разом з однокласниками. Ліцеїсти навчалися в протирадіаційному укритті.

Марія, випускниця

Хочеться сказати насправді, що ми дуже схвильовані, бо це вирішальний крок для нас, і ми маємо зробити це самостійно, вирішувати власне життя самостійно. От якісь такі враження щодо того, що відповідальність ти маєш покладати на себе.

Більшість випускників вже визначилися, в яких вишах навчатимуться та чим займатимуться після школи.

Артур, випускник

Я планую вчитися в IT-сфері, тому що ці технології будуть і я хочу їх розробляти.

Випускників вітають вчителі, батьки та ліцеїсти з інших класів. Свято останнього дзвоника у 89-му ліцеї почалося з вшанування пам’яті полеглих воїнів та виконання державного гімну України.

Ігор Терехов, мер Харкова

Вам було дуже непросто, війна. Але ви виявили бажання навчатися у Харкові. Попри повітряні тривоги, вибухи, ви навчалися. І ви справжні герої.

Ліцеїсти, які навчаються в інших регіонах України чи за кордоном, спостерігали за святом останнього дзвоника з екрана монітора. За даними міської ради, у Харкові цьогоріч сім з половиною тисяч випускників – у місті навчалися три тисячі вісімсот одинадцятикласників.


Агентство Телевидения Новости

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