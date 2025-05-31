Сегодня 16:32
Просмотров: 54
Окупанти вдарили по Харківщині: загинула жінка, троє людей постраждали
Армія рф обстріляла місто Куп’янськ та село Вовчанські Хутори.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
В селі Вовчанські Хутори окупанти завдали удару FPV-дроном по цивільних, які були на городі.
Поранення різного ступеня тяжкості отримали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики шпиталізували постраждалих до лікарні, зазначив Синєгубов.
У місті Куп’янськ внаслідок ворожого удару загинула 63-річна жінка. 65-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.