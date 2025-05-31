Прокурори зафіксували наслідки обстрілів Куп’янська та Вовчанських хуторів

Внаслідок обстрілу Харківщини одна людина загинула, ще троє постраждали.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

31 травня близько 15:40 російська армія здійснила артилерійський обстріл приватного житлового сектора у місті Купʼянськ. Загинула 63-річна жінка. Чоловік 65 років зазнав гострої реакції на стрес. Пошкоджено домоволодіння.

Також сьогодні вдень FPV-дрон поцілив по селу Вовчанські Хутори, що на Чугуївщині. 57-річний чоловік та 47-річна жінка отримали поранення. Постраждалих доставили до лікарні для надання допомоги.

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Вживаються всі можливі та необхідні заходи для документування воєнних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости