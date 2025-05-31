На Харківщині група підлітків побила 11-річного хлопця
У Зміївській громаді Харківської області група підлітків побила 11-річного хлопчика. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Повідомлення про побиття дитини надійшло до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП 30 травня від 28-річної жінки.
Заявниця повідомила, що група підлітків завдала тілесних ушкоджень її 11-річному синові.
За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Учасники побиття встановлюються.