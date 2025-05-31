На Харківщині група підлітків побила 11-річного хлопця

У Зміївській громаді Харківської області група підлітків побила 11-річного хлопчика. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Повідомлення про побиття дитини надійшло до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП 30 травня від 28-річної жінки.

Заявниця повідомила, що група підлітків завдала тілесних ушкоджень її 11-річному синові.

За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Учасники побиття встановлюються.

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