Росіяни завдали ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені
Сьогодні, 1 червня, росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Є загиблі та поранені військовослужбовці.
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України.
За офіційною інформацією, жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося.
«Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога», – йдеться в повідомленні.
Для з’ясування обставин створено комісію та призначено службове розслідування.
«У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності», – зазначили в ЗСУ.
Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров’я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах.