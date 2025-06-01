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СБУ атакує аеродроми в тилу рф: понад 40 ворожих літаків під ударом, – ЗМІ
Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію в тилу росії, мета якої – знищення бомбардувальної авіації противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, атаки здійснюються дронами по літаках, які регулярно завдають ударів по українських містах.
Станом на зараз відомо про ураження понад 40 літаків, зокрема – стратегічних А-50, Ту-95 та Ту-22М3. На одному з відео видно пожежу на аеродромі «Бєлая» та чути голос голови СБУ Василя Малюка, який коментує вибухи.