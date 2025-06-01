Після ракетного удару рф по полігону ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про звільнення з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України після ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ, внаслідок якого загинули українські військові.

Про це Михайло Драпатий повідомив 1 червня на своїй сторінці в Facebook.

За словами генерала, це рішення є свідомим і продиктоване особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, де загинули 12 військовослужбовців. Драпатий наголосив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів і змінити ставлення до військовослужбовця в строю.

«Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність – завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність – отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються – значить, моїх зусиль було недостатньо», – йдеться в повідомленні.

Драпатий також повідомив, що ініціював перевірку всіх обставин трагедії, зокрема дій командирів, стану укриттів та ефективності систем оповіщення. За його словами, більшості загиблих було по 20 років, вони перебували в укриттях. Усім постраждалим надається допомога.

Агентство Телевидения Новости