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Соцмережі вибухнули мемами після атаки дронів СБУ на російську стратегічну авіацію

Соцмережі вибухнули мемами після атаки дронів СБУ на російську стратегічну авіацію

Сьогодні, 1 червня, СБУ реалізувала масштабну спецоперацію «Павутина» на території рф, внаслідок якої було 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування росії. За даними СБУ, втрати росіян оцінюються орієнтовно у 7 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на успішну операцію.

Український лідер назвав результат «абсолютно блискучим». Від початку планування до ефективної реалізації пройшло рік, шість місяців і дев’ять днів.

«Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території. Подякував генералу Малюку за цей успіх України. Доручив Службі безпеки України поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені», – зазначив Зеленський.

Українські соцмережі «вибухнули» безліччю мемів з приводу атаки українських дронів на російські бомбардувальники. АТН зібрав найкращі з них.

Агентство Телевидения Новости

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