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Шість населених пунктів Харківщини зазнали ударів окупантів протягом доби

Шість населених пунктів Харківщини зазнали ударів окупантів протягом доби

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 2 людей.

У місті Куп’янськ постраждали 51-річний і 54-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️3 КАБ;▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;▪️3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (село Руська Лозова);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, складські приміщення (село Малий Бурлук), недіючий дитячий інтернат (село Шевченкове);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено складське приміщення (місто Балаклія).

Упродовж минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили сім атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

Агентство Телевидения Новости

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