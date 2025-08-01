Шість населених пунктів Харківщини зазнали ударів окупантів протягом доби
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали 2 людей.
У місті Куп’янськ постраждали 51-річний і 54-річний чоловіки.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️3 КАБ;▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;▪️3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (село Руська Лозова);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, складські приміщення (село Малий Бурлук), недіючий дитячий інтернат (село Шевченкове);
▪️в Ізюмському районі пошкоджено складське приміщення (місто Балаклія).
Упродовж минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили сім атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.