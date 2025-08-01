Шість населених пунктів Харківщини зазнали ударів окупантів протягом доби

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 2 людей.

У місті Куп’янськ постраждали 51-річний і 54-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️3 КАБ;▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;▪️3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (село Руська Лозова);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, складські приміщення (село Малий Бурлук), недіючий дитячий інтернат (село Шевченкове);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено складське приміщення (місто Балаклія).

Упродовж минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили сім атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

Агентство Телевидения Новости