Протягом доби ЗСУ відбили на Харківщині 10 атак окупантів

Оперативна інформація станом на 8:00 1.08.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили сім атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка.

На Сіверському напрямку ЗСУ успішно зупинили сім атак противника у напрямку населених пунктів Григорівка та Виїмка.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямку населених пунктів Ступочки, Біла Гора, Часів Яр.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб.Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 163 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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