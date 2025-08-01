Кількість загиблих у Київі зросла до 27 людей

Кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 27 людей, з яких 3 – діти.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За даними ГУ ДСНС України, протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.

Постраждали 159 людей, з них – 16 дітей.

Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.

З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків.

До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Агентство Телевидения Новости