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У Харкові підліток підмінив товар на пошті

У Харкові підліток підмінив товар на пошті

У Харкові поліція повідомила про підозру 17-річному юнакові, який у поштовому відділенні підмінив два процесори на схожі предмети.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

29 червня до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про шахрайські дії у відділенні видачі відправлень.

Поліцейські з’ясували, що, скориставшись можливістю попереднього огляду вмісту посилки, порушник, коли залишився у приміщенні пошти без нагляду, вирішив шляхом обману заволодіти двома надісланими процесорами. Натомість поклав ззовні схожі на оригінальні, щоб приховати правопорушення. 

За даним фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі 17-річному фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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