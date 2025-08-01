У Харкові судитимуть чоловіка, який взяв у заручники двох жінок, бив жертв та відрізав волосся

У Харкові 39-річного чоловіка, який раніше мав судимості, судитимуть за незаконне утримування та побиття двох жінок. Затриманий перебуває під вартою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 10 червня 2025 року близько 16:35 п’яний чоловік вдерся через вікно першого поверху до квартири на вулиці Франтішека Крала у Харкові, де перебували дві жінки. Одна з них подобалась фігуранту, і він всіма способами проявляв до неї увагу.

Потрапивши до квартири, зловмисник зачинив вікно та замкнув вхідні двері, повністю заблокувавши жертвам можливість втекти.

«Він відрізав частину волосся своєї знайомої, після чого почав бити обох жінок руками та ногами, завдаючи їм фізичного болю та моральних страждань», – йдеться в повідомленні.

Незаконне позбавлення волі тривало понад три години. Ситуацію вдалося врегулювати лише після втручання спецпідрозділу КОРД. Близько 19:40 в межах операції «Грім» правоохоронці затримали нападника та звільнили постраждалих.

Прокурори Немишлянської окружної прокуратури Харкова затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно раніше неодноразово судимого 39-річного чоловіка за фактами незаконного позбавлення волі двох осіб (ч. 2 ст. 146 КК України), незаконного проникнення до житла особи проти її волі (ч. 1 ст. 162 КК України) та погрози вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї загрози (ч. 1 ст. 129 КК України).

Зловмисник перебуває під вартою, його судитимуть в Індустріальному районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости