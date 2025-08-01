Окупанти скинули вибухівку на двох чоловіків на Харківщині

Сьогодні, 1 серпня, близько 00:30, росіяни скинули з дрона боєприпас на цивільних жителів села Токарівка Харківського району.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Унаслідок детонації вибухового пристрою поранення дістали двоє місцевих жителів віком 64 та 62 роки.

«З контузіями і численними уламковими пораненнями м’яких тканин тіла чоловіків було госпіталізовано до лікарні у Харків», – йдеться в повідомленні.

Наразі їхній стан оцінюється як середній, загрози життю немає.

Агентство Телевидения Новости