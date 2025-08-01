Терехов розповів, що буде зі знайденими катакомбами в центрі Харкова

У центрі Харкова на території скверу «Стрілка» виявили старовинні катакомби. Підземні ходи побачили через зсув ґрунту, який відбувся під час ліквідації наслідків буревію, зокрема через вібрацію від роботи спецтехніки.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Для з’ясування походження підземних ходів залучать істориків. Якщо ця локація виявиться історичною цінністю, то місто працюватиме над її збереженням та подальшим облаштуванням.

«Ми розкопаємо цей провал глибше, щоб з’ясувати, що саме там знаходиться. Піднімемо архівні документи. Можливо, це старий водогін або територія рибного ринку, який був тут кілька століть тому. А, можливо, щось зовсім інше», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами мера, поки достеменно невідомо, внаслідок чого відбувся зсув ґрунту на цій ділянці. З основних причин він виділив регулярні ворожі обстріли, які створюють вібрації, та нещодавній буревій.

Агентство Телевидения Новости