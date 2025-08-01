На Харківщині окупанти чотири рази атакували позиції ЗСУ та обстріляли Тимофіївку

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 1 серпня. Триває 1255 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 70. Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади прикордонних із рф районів, зокрема населених пунктів:

Середина-Буда, Прогрес, Чуйківка, Шалигине, Бобилівка, Миропільське, Попівка, Хлібороб Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували позиції українських захисників поблизу Красного Першого, наступ відбито.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просуватись вперед у районі населеного пункту Голубівка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости