Підтримувала анексію Криму та поширювала роспропаганду: судитимуть харків’янку

22-річна харків’янка публічно поширювала в соцмережах меседжі, що виправдовують збройну агресію рф. Слідство встановило, що вона також підтримувала анексію Криму та перекладала провину за воєнні злочини на українських військових.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жителька Харкова публічно публікувала в соцмережах повідомлення, які повторюють меседжі російської пропаганди та заперечують факти збройної агресії рф.

Жінка коментувала відео про підрив Курахівського водосховища в Донецькій області. Вона стверджувала, що вибух нібито здійснили Збройні Сили України, перекладаючи відповідальність з російських військових на українську сторону.

Також фігурантка публічно висловлювала підтримку анексії Криму.

Прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 22-річної жінки за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Агентство Телевидения Новости