У Харкові скажений кіт покусав жінку: впроваджено карантин на Салтівці

На території Салтівського району Харкова підтверджено випадок сказу у домашнього кота. Тварина покусала власницю та померла.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Кіт загинув 29 липня, а перед цим вкусив свою власницю. Лабораторні дослідження підтвердили, що у кота був сказ. З твариною контактувала лише жінка, якій надається вся необхідна медична допомога.

Через це на частині території Салтівського району, обмеженій проспектом Тракторобудівників, вулицею Василя Стуса, вулицею Гвардійців-Широнінців та проспектом Ювілейним 1 серпня були введені карантинні обмеження та затверджений план заходів для ліквідації осередку сказу.

Агентство Телевидения Новости