Евакуація з села Новоплатонівка: попри останній обстріл із сімома загиблими люди не виїжджають

Поліцейські разом із волонтерами вмовляють виїхати людей із села Новоплатонівка на Харківщині. Це Борівська громада, лишатися там – смертельно небезпечно. За даними поліції, у селі п’ятдесят жителів, переважно – пенсіонери. На евакуацію погодився тільки один чоловік сімдесяти років.

Юрій Ковальов, ст. дільничний офіцер поліції

Сьогодні нами проводилася разом з волонтерами евакуація села Новоплатонівка. Проводилась роз’яснювальна робота, доводилось до населення безпекова ситуація і необхідність на терміново покинути дане село. Наразі один чоловік евакуйований. за допомогою волонтерів, направлений до міста Харкова.

Попри те, що в селі немає електрики, води та постійно лунають обстріли – люди відмовляються виїжджати.

Евакуація обов’язкова. – Ознайомлені. – Безпекова ситуація знаєте яка? – Не те слово… – Так давайте, може ж поїдете? – Та ні, ми поки речі зберемо…

Двадцять дев’ятого липня російські військові вдарили по селу, коли волонтери роздавали людям хліб та воду. П’ятеро людей загинули на місці, двоє згодом померли від поранень в лікарні.





Агентство Телевидения Новости