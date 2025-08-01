У горах Закарпаття врятували туриста з Харкова

21-річний мандрівник із Харкова заблукав увечері 28 липня біля підніжжя гори Щевора в Рахівському районі.

Про це повідомили в ДСНС України у Закарпатській області.

Чоловік звернувся по допомогу до рятувальників, усвідомивши, що самостійно знайти шлях до населеного пункту не зможе. До пошуків долучилися рахівські гірські рятувальники та прикордонники.

За дві години за наданими координатами туриста виявили.

Медичної допомоги він не потребував, адже перебував у задовільному стані.

Агентство Телевидения Новости