Повідомлено про підозру ще трьом експоліцейським із Харківщини, які працювали на окупантів

Правоохоронці Харківщини встановили ще трьох колишніх поліцейських, які перейшли на бік рф у 2022 році. Усім заочно оголошено підозру в держзраді та співпраці із загарбниками.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Один зі зрадників у тимчасово окупованому Купʼянську погодився на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Спочатку він обіймав посаду «исполняющего обязанности оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности», а згодом – «оперуполномоченного отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (г. Купянск)». За «службу» отримував щомісячну зарплату в розмірі 50 тисяч російських рублів.

Ще один тодішній співробітник поліції в Куп’янську також приєднався до окупаційного «правоохоронного органу» та виконував обов’язки у підрозділі, який окупанти позиціонували як карний розшук.

Третій фігурант співпрацював з ворогом у місті Вовчанськ. Разом з російськими військовими він патрулював вулиці, чергував на блокпосту, перевіряв документи у громадян та оглядав транспортні засоби. Згодом обійняв посаду «оперуполномоченного отделения уголовного розыска отделения полиции №3».

Усі троє фігурантів сприяли встановленню та зміцненню окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях Харківщини.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости