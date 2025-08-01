Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:14
Просмотров: 78

Повідомлено про підозру ще трьом експоліцейським із Харківщини, які працювали на окупантів

Повідомлено про підозру ще трьом експоліцейським із Харківщини, які працювали на окупантів

Правоохоронці Харківщини встановили ще трьох колишніх поліцейських, які перейшли на бік рф у 2022 році. Усім заочно оголошено підозру в держзраді та співпраці із загарбниками.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Один зі зрадників у тимчасово окупованому Купʼянську погодився на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Спочатку він обіймав посаду «исполняющего обязанности оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности», а згодом – «оперуполномоченного отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (г. Купянск)». За «службу» отримував щомісячну зарплату в розмірі 50 тисяч російських рублів.

Ще один тодішній співробітник поліції в Куп’янську також приєднався до окупаційного «правоохоронного органу» та виконував обов’язки у підрозділі, який окупанти позиціонували як карний розшук.

Третій фігурант співпрацював з ворогом у місті Вовчанськ. Разом з російськими військовими він патрулював вулиці, чергував на блокпосту, перевіряв документи у громадян та оглядав транспортні засоби. Згодом обійняв посаду «оперуполномоченного отделения уголовного розыска отделения полиции №3».

Усі троє фігурантів сприяли встановленню та зміцненню окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях Харківщини.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 