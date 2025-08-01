На Харківщині судитимуть оцінювача та директорку ТОВ за заниження вартості рекреаційної землі

Прокурори СЕП скерували до суду обвинувальні акти щодо оцінювача та директорки товариства, дії яких призвели до недоотримання понад 15 мільйонів гривень до бюджету. За даними слідства, під час продажу землі рекреаційного призначення на Харківщині ринкову вартість було свідомо занижено.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що з 2019 по 2020 роки фахівець з експертної грошової оцінки майна, маючи відповідну кваліфікацію, готував звіти з експертної грошової оцінки двох земельних ділянок рекреаційного призначення, розташованих за межами населених пунктів на території Мартівської громади Печенізького району (нині – територія Чугуївського району).

Оцінка проводилася з метою подальшого продажу землі приватним підприємствам. Оцінювач свідомо занизив ринкову вартість земель: у першому випадку – більш ніж на 13 млн гривень, у другому – майже на 2 млн гривень.

Надалі директорка ТОВ, яка є суб’єктом оціночної діяльності, неналежно виконала свої обов’язки при рецензуванні цих звітів.

Вона «не побачила», що звіти мали суттєві недоліки та не відповідали вимогам чинного законодавства. Попри це, вона надала позитивну рецензію, яка дозволила подальше затвердження занижених оціночних показників та реалізацію земельних ділянок за ціною, значно нижчою за ринкову.

У результаті дій фігурантів до бюджету не надійшло понад 15 мільйонів гривень.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури (СЕП) Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальні акти: стосовно оцінювача – за фактом зловживання своїми повноваженнями, пов’язаними з наданням публічних послуг з метою отримання неправомірної вигоди, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 365-2 КК України), а також щодо директорки ТОВ, якій інкримінується службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Дії обох фігурантів спричинили тяжкі наслідки.

Агентство Телевидения Новости