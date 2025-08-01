У Харкові змінюють маршрут трамвай №20 та тролейбус №12

У суботу, 2 серпня, у Харкові не ходитимуть трамваї №20 на вулиці Клочківській та тролейбуси №12 на вулиці 23 Серпня. Причина – знеструмлення ділянок контактної мережі під час ремонтних робіт «Харківобленерго».

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Рух трамваїв на вулиці Клочківській, на ділянці від вулиці Європейської до проспекту Перемоги, та тролейбусів на вулиці 23 Серпня, на ділянці від вулиці Клочківської до проспекту Науки, буде припинений завтра з 9:30 до 17:00.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням АТ «Харківобленерго» ремонтних робіт, внаслідок яких буде знеструмлено деякі ділянки контактної мережі наземного електротранспорту.

В цей період трамваї та тролейбуси курсуватимуть так:

трамвай №20 (частина 1): розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;трамвай №20 (частина 2): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «Мала Данилівка»;тролейбус №12: розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – Харківське шосе – вул. Дерев’янка – пр. Науки – ст. м. «Держпром».

Також на період змін у русі трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус: пр. Перемоги (розворотне коло) – пр. Перемоги – вул. Клочківська – вул. Європейська.

Агентство Телевидения Новости