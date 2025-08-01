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Харківські патрульні затримали порушника з фальшивими документами

Харківські патрульні затримали порушника з фальшивими документами

У Харкові патрульні зупинили водія Seat, який порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки виявилося, що чоловік надав підроблене посвідчення водія.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Напередодні на вулиці Молочній харківські патрульні зупинили водія автомобіля Seat, який порушив ПДР України.

Громадянин надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі.

Для встановлення всіх обставин поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

«За використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ», – нагадують патрульні.

Агентство Телевидения Новости

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