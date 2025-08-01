Одна людина загинула та двоє зазнали поранень через удари рф по Харківщині

Сьогодні, 1 серпня, у селі Токарівка Харківського району окупанти скинули боєприпас з дрона. У результаті поранення дістали двоє чоловіків віком 62 та 64 роки. Постраждалих госпіталізували.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні близько 13:15 війська рф обстріляли село Лісна Стінка Купʼянського району. Загинула 75-річна жінка.

За процесуального керівництва Дергачівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости