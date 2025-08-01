У Харкові російський БпЛА влучив біля житлового будинку: є постраждалі, зокрема дитина (оновлено)
Увечері 1 серпня російський безпілотник «Молнія» вдарив по житловому сектору Харкова. Є постраждалі, зокрема дитина.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Зафіксовано влучання безпілотника поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі міста.
Станом на 21:10 відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких дев’ятирічний хлопчик.
Оновлено о 21:22. Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, після російської атаки шпиталізовані 25-річна та 35-річна жінки, а також дев’ятирічний хлопчик.
Оновлено о 21:30. Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей. Також в лікарню доставлені 32-річна жінка, 48-річний чоловік та десятирічний хлопчик.