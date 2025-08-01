Десятеро людей постраждали через атаку рф на Харків: дані поліції

Увечері 1 серпня військові рф вдарили безпілотником по Харкову. Зафіксовано влучання у Київському районі поблизу багатоповерхівки: серед постраждалих є діти.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Різні травми дістали десятеро харків’ян. Серед постраждалих – троє хлопчиків 5 місяців, 9 та 10 років. Пошкоджені автівки та вікна будинків поряд з місцем удару.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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