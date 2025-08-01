Другое
Перейти к списку новостей
01.08.2025 22:34
Просмотров: 112

Десятеро людей постраждали через атаку рф на Харків: дані поліції

Десятеро людей постраждали через атаку рф на Харків: дані поліції

Увечері 1 серпня військові рф вдарили безпілотником по Харкову. Зафіксовано влучання у Київському районі поблизу багатоповерхівки: серед постраждалих є діти.  

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Різні травми дістали десятеро харків’ян. Серед постраждалих – троє хлопчиків 5 місяців, 9 та 10 років. Пошкоджені автівки та вікна будинків поряд з місцем удару. 

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 