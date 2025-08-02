Пошкоджене авто, вибиті вікна, серед постраждалих – діти: прокуратура про удар дрона по Харкову

1 серпня, близько 20:50, російський безпілотник влучив у дерево біля багатоквартирного житлового будинку в Київському районі Харкова. Серед постраждалих – діти.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Поранення та травми дістали десятеро людей, серед яких троє чоловіків, чотири жінки та діти – п’ятимісячне немовля та хлопчики віком дев’ять та десять років.

Пошкоджено автомобіль і вікна в будинку.

Попередньо встановлено, що для удару окупанти застосували ударний БпЛА «Молнія».

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости