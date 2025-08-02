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Закатовану росіянами журналістку Рощину нагородили орденом Свободи

Закатовану росіянами журналістку Рощину нагородили орденом Свободи

Українську журналістку Вікторію Рощину, що загинула у російському полоні, нагороджено орденом Свободи.

Як пише Кореспондент, про це свідчить указ президента України Володимира Зеленського.

«За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю: Нагородити орденом Свободи Рощину Вікторію Володимирівну – правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно)», – мовиться в документі.

Зеленський також зробив допис у Telegram щодо Рощиної.

«У жовтні 2024 року ми дізналися про важку й несправедливу втрату: в російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Вона вже була в списках на обмін, росія зобов’язувалася її звільнити, але не дотримала свого слова», – зауважив голова держави.

Він нагадав, що Вікторія була однією з тих, хто говорив правду про війну. Адже працювала на фронті та на тимчасово окупованих територіях.

Агентство Телевидения Новости

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