Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:53
Просмотров: 67

Прокурори зафіксували наслідки нічних ударів БпЛА окупантів по Харківщині (фото)

Прокурори зафіксували наслідки нічних ударів БпЛА окупантів по Харківщині (фото)

За даними слідства, 2 серпня близько 00:30 російські ударні безпілотники атакували місто Балаклія Ізюмського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено магазин, пошту, будинки, господарчі приміщення, а також адміністративні будівлі.

Також вночі три ворожі безпілотники вдарили по село Лиман Чугуївського району. Пошкоджено приміщення непрацюючої ферми.

Попередньо встановлено, що для цих атак війська рф використали БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Ізюмської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 