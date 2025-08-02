Прокурори зафіксували наслідки нічних ударів БпЛА окупантів по Харківщині (фото)

За даними слідства, 2 серпня близько 00:30 російські ударні безпілотники атакували місто Балаклія Ізюмського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено магазин, пошту, будинки, господарчі приміщення, а також адміністративні будівлі.

Також вночі три ворожі безпілотники вдарили по село Лиман Чугуївського району. Пошкоджено приміщення непрацюючої ферми.

Попередньо встановлено, що для цих атак війська рф використали БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Ізюмської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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