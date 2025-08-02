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На Харківщині дрон окупантів поцілив у цивільне авто: поранено дитину

На Харківщині дрон окупантів поцілив у цивільне авто: поранено дитину

Дитина поранена внаслідок атаки ворожого дрона.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 2 серпня близько 12:00 у селі Івано-Шийчине Богодухівського району російський ударний FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався вулицею, та вибухнув.

У машині перебували чоловік і двоє його дітей: донька шести років та трирічний син.

Дівчинка дістала поранення. Стан здоров’я дитини — задовільний.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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