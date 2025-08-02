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НАБУ та САП накрили масштабну корупційну схему під час закупівель БПЛА та засобів РЕБ

НАБУ та САП накрили масштабну корупційну схему під час закупівель БПЛА та засобів РЕБ

НАБУ і САП викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.

Про це повідомляє НАБУ.

«Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії. Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні.

Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Ані НАБУ і САП, ані раніше президент Володимир Зеленський не назвали імен затриманих.

Агентство Телевидения Новости

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