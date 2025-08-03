Рятувальники показали наслідки обстрілів Чугуєва та Балаклії

Сьогодні вночі, 3 серпня, окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на Харківщину. Під ударами опинились Чугуївський та Ізюмський райони.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Чугуєві за різними адресами горіли приватна господарча споруда на площі 20 кв. м та конструктивні елементи зруйнованого вибухом будинку. Постраждали троє людей.

У Балаклія сталися пожежі в місцях двох влучань. На першій локації горіли вісім приватних будинків на загальній площі 1000 кв. м та суха трава на площі 1500 кв. м. Співробітників ДСНС врятували чотирьох людей, зокрема дитину.

Внаслідок повторного обстрілу Балаклії пошкоджено два пожежні автомобілі. Рятувальники не постраждали.

На другій локації горіла адміністративна будівля, сім автомобілів на площі 600 кв. м та хвойна підстилка у лісі площею 0,5 га.

Агентство Телевидения Новости