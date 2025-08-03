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У Харківській області троє людей підірвалися на вибухівці

У Харківській області троє людей підірвалися на вибухівці

2 серпня на Харківщині наслідок вибухів боєприпасів загинув чоловік. Двоє людей зазнали травм

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Есхар Новопокровської громади внаслідок вибуху загинув 43-річний чоловік.

У селищі Слатине Дергачівської громади постраждав 67-річний чоловік. В Ізюмі зазнав травм 75-річний чоловік.

За даними рятувальників, протягом доби піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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