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У Харківській області троє людей підірвалися на вибухівці
2 серпня на Харківщині наслідок вибухів боєприпасів загинув чоловік. Двоє людей зазнали травм
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У селі Есхар Новопокровської громади внаслідок вибуху загинув 43-річний чоловік.
У селищі Слатине Дергачівської громади постраждав 67-річний чоловік. В Ізюмі зазнав травм 75-річний чоловік.
За даними рятувальників, протягом доби піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів.