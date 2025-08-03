Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:24
Просмотров: 60

Третя штурмова знищила артилерію, техніку та засоби зв’язку росіян на Харківщині: відео

Третя штурмова знищила артилерію, техніку та засоби зв’язку росіян на Харківщині: відео

Оператори FPV-дронів Третьої штурмової бригади знищили кілька одиниць ворожої техніки та засобів зв’язку у Харківській області.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Під удар потрапили російські гармати, самохідна артилерійська установка, міномети, вантажівки та мотоцикли з екіпажем.

Також було уражено укриття з боєприпасами та антени зв’язку противника.

Кадри уражень оприлюднив Батальйон безпілотних систем бригади.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 