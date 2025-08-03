Третя штурмова знищила артилерію, техніку та засоби зв’язку росіян на Харківщині: відео

Оператори FPV-дронів Третьої штурмової бригади знищили кілька одиниць ворожої техніки та засобів зв’язку у Харківській області.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Під удар потрапили російські гармати, самохідна артилерійська установка, міномети, вантажівки та мотоцикли з екіпажем.

Також було уражено укриття з боєприпасами та антени зв’язку противника.

Кадри уражень оприлюднив Батальйон безпілотних систем бригади.

Агентство Телевидения Новости