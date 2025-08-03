Сегодня 09:24
Просмотров: 60
Третя штурмова знищила артилерію, техніку та засоби зв’язку росіян на Харківщині: відео
Оператори FPV-дронів Третьої штурмової бригади знищили кілька одиниць ворожої техніки та засобів зв’язку у Харківській області.
Про це повідомили в 3 ОШБр.
Під удар потрапили російські гармати, самохідна артилерійська установка, міномети, вантажівки та мотоцикли з екіпажем.
Також було уражено укриття з боєприпасами та антени зв’язку противника.
Кадри уражень оприлюднив Батальйон безпілотних систем бригади.