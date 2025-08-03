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Окупанти атакували Україну донами та ракетами: знешкоджено 61 повітряну ціль

Окупанти атакували Україну донами та ракетами: знешкоджено 61 повітряну ціль

У ніч на 3 серпня, починаючи з 19:00 2 червня, росія атакувала Україну 83 засобами повітряного нападу.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

З 2 по 3 серпня окупанти били по Україні:

76 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово;1 балістичною ракетою «Іскандер-М» із Брянської області;5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області;1 крилатою ракетою Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль:

60 БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;1 балістичну ракету «Іскандер-М».

Зафіксовано влучання шести ракет та 16 БпЛА у восьми локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків у двох локаціях.

Агентство Телевидения Новости

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