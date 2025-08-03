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На Харківщину суне дощ із грозою
Синоптики повідомили про зміну погодних умов у регіоні – попереджають про грози та шквали 3 та 4 серпня.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
У найближчу годину та вночі 4 серпня в Харкові та області очікуються грози та шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с.
У місті прогнозують грозу та шквалистий вітер, в області – місцями шквали такої ж сили. Рівень небезпечності – перший, жовтий.
Метеорологи закликають громадян бути уважними та обережними.