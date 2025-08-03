На Харківщину суне дощ із грозою

Синоптики повідомили про зміну погодних умов у регіоні – попереджають про грози та шквали 3 та 4 серпня.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У найближчу годину та вночі 4 серпня в Харкові та області очікуються грози та шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с.

У місті прогнозують грозу та шквалистий вітер, в області – місцями шквали такої ж сили. Рівень небезпечності – перший, жовтий.

Метеорологи закликають громадян бути уважними та обережними.

Агентство Телевидения Новости