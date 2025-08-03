Збій у «Дії»: у Мінцифри пояснили причину

Сьогодні, 3 серпня, у застосунку цифрових державних послуг «Дія» стався масштабний збій. Причина – технічні роботи, які проводилися вночі. Для подальшого користування застосунком його треба оновити.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, вночі команда «Дії» оновила сертифікати шифрування SSL.

“Ми робимо це регулярно, адже «Дія» повинна бути не лише зручною, а й безпечною. Оновіть застосунок через Play Market або Apple Store – і користуйтеся цифровими документами та послугами”, – пояснив міністр.

Агентство Телевидения Новости