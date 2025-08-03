Росіяни вдарили дроном по автівці з двома дітьми на Харківщині

Протягом доби росіяни били по Харкову, а також Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах області. Проти мирного населення росіяни застосували безпілотні літальні апарати різного типу. Постраждали четверо людей, серед яких – дитина.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Вночі війська рф завдали удару безпілотником БпЛА «Герань-2» по місту Чугуїв. Пошкоджено два приватні будинки, господарчу споруду. Троє жінок 31, 34 та 55 років зазнали гострої реакції на стрес.

У Богодухівському районі російський FPV-дрон залетів під автомобіль місцевого жителя, в якому перебували його малолітні діти – шестирічна донька та трирічний син. Внаслідок атаки дівчинка отримала травму ноги.

У місті Балаклія через влучання безпілотників також пошкоджені приватні будинки.

В Куп’янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач, складські приміщення, оселі громадян.

Агентство Телевидения Новости