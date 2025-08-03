Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:53
Просмотров: 59

Росіяни вдарили дроном по автівці з двома дітьми на Харківщині

Росіяни вдарили дроном по автівці з двома дітьми на Харківщині

Протягом доби росіяни били по Харкову, а також Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах області. Проти мирного населення росіяни застосували безпілотні літальні апарати різного типу. Постраждали четверо людей, серед яких – дитина.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Вночі війська рф завдали удару безпілотником БпЛА «Герань-2» по місту Чугуїв. Пошкоджено два приватні будинки, господарчу споруду. Троє жінок 31, 34 та 55 років зазнали гострої реакції на стрес.

У Богодухівському районі російський FPV-дрон залетів під автомобіль місцевого жителя, в якому перебували його малолітні діти – шестирічна донька та трирічний син. Внаслідок атаки дівчинка отримала травму ноги.

У місті Балаклія через влучання безпілотників також пошкоджені приватні будинки.

В Куп’янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач, складські приміщення, оселі громадян.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 