Рекордні снігопади та повені: негода паралізувала північні плоскогір’я Австралії

Напередодні, 2 серпня, в Австралії у південному Квінсленді випав сніг, а на північних плоскогір’ях Нового Південного Уельсу застрягли до 100 автомобілів. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпечні погодні умови, включно з повенями, ожеледицею та сильними поривами вітру.

Про це пише The Guardian.

Снігопад накрив місто Далвін, між Стенхорпом і Ворвіком, близько 16:00 у суботу. У цей же час рятувальники повідомили про заблоковані транспортні засоби на шосе Нью-Інгленд, Ватерфол-Вей, Норріс-Драйв та Графтон-Роуд. У службі зазначили, що сніг у цьому районі випав на глибину, якої раніше не спостерігали.

Дощі охопили інші регіони Нового Південного Уельсу. SES видала 28 попереджень для жителів узбережжя Кофс, середнього північного узбережжя, Верхнього Гантера та регіонів Нью-Інгленд. За 24 години очікується від 65 мм до 100 мм опадів, місцями – понад 130 мм.

За даними надзвичайників, сильні та тривалі дощі можуть призвести до затоплення доріг і зробити їх непроїзними. Сильні опади вже спричинили підйом рівня річок: помірне затоплення зафіксовано на річці Піл у Тамворті та річці Намой у Ґаннедаху.

У Квінсленді потужний холодний фронт спричинив снігопади в районах Стенхорпа, Ворвіка та Далвіна. У Новому Південному Уельсі повідомили про незвично великі обсяги снігу в Армідейлі та Ґайрі.

Також існує ризик ожеледиці, що створює небезпечні умови на дорогах північних плоскогір’їв. Прогнозують пориви вітру понад 90 км/год і великі хвилі. У роботах SES задіяно понад 1000 волонтерів по всьому штату, від початку негоди служба отримала 750 викликів.





Агентство Телевидения Новости