Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:37
Просмотров: 116

Готується обмін 1200 полоненими, триває робота над списками, – Зеленський

Готується обмін 1200 полоненими, триває робота над списками, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над новим обміном полоненими з Росією. За його словами, наразі є домовленість щодо обміну 1200 осіб, триває узгодження списків.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Виконання стамбульських домовленостей та підготовку нової зустрічі президент обговорив з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком. Серед ключових питань – продовження обмінів військовополоненими.

«Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу», – йдеться в повідомленні.

Також Єрмак доповів про залучення міжнародних партнерів, зокрема США, до дипломатичних зусиль і повернення депортованих дітей.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 