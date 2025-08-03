Готується обмін 1200 полоненими, триває робота над списками, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над новим обміном полоненими з Росією. За його словами, наразі є домовленість щодо обміну 1200 осіб, триває узгодження списків.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Виконання стамбульських домовленостей та підготовку нової зустрічі президент обговорив з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком. Серед ключових питань – продовження обмінів військовополоненими.

«Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу», – йдеться в повідомленні.

Також Єрмак доповів про залучення міжнародних партнерів, зокрема США, до дипломатичних зусиль і повернення депортованих дітей.

Агентство Телевидения Новости